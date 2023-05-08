Заявления пригожина о контрнаступлении ВСУ объяснили в ГУР. Фото:

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Заяви очільника ПВК «Вагнер» євгена пригожина щодо наступу ЗСУ — це частина підготовки російських еліт до життя після поразки у війні з Україною.

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Публічні висловлювання «кухаря путіна» це не просто заяви його особисто, бо говорить ворог від імені своїх партнерів, покровителів, які дозволяють подібні заяви та подібні промови. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в інтерв’ю «РБК-Україна».

У ГУР вважають, що частина російської так званої політичної, владної еліти розглядають різні сценарії, в тому числі планують якесь життя після російського диктатора володимира путіна, після поразки у війні з Україною. Тому ці особи вже готуються до реалістичних для москви сценаріїв.

Я думаю, що це навіть не одне крило — це різні середовища, які можуть конкурувати між собою. Скажімо, пригожин і гіркін один одного, м’яко кажучи, не люблять у публічній площині. Але їхні наративи часто свідчать про одні і ті ж проблеми в армії окупантів. Тому це різні середовища, — зазначив Юсов і додав, що надалі кількість таких «середовищ» буде лише зростати.

Нагадаємо, 5 травня засновник ПВК «Вагнера» євген пригожин заявив, що «вагнерівці» вийдуть з Бахмута 10 травня, а своє рішення пояснив снарядним голодом. Також кухар путіна облаяв керівництво російського міністерства оборони.

У Головному управлінні розвідки МОУ заявили, що пригожин зробив заяву про вихід через намір зняти з себе відповідальність за невдачі. Крім того, українська розвідка не фіксує жодних відводів військ зараз у районі Бахмута.

Джерело: «РБК-Україна»