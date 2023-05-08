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В Минобороны Украины показали, как ПВО сбивала дроны над Киевом
В Минобороны Украины показали, как ПВО сбивала дроны над Киевом (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182815-v-minoborony-ukrainy-pokazali-kak-pvo-sbivala-drony-nad-kievom-video.htmlРакурс
В Міноборони України показали, як українська ППО збивала іранські дрони над Києвом.
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Нагадаємо, над столицею минулої ночі було збито35 із 35 російських безпілотників. Утім, Київ зазнав руйнувань — уламки частини збитих «шахедів» пошкодили декілька житлових будівель.
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Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
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