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Ракурс
В Минобороны Украины показали, как ПВО сбивала дроны над Киевом

В Минобороны Украины показали, как ПВО сбивала дроны над Киевом (ВИДЕО)

8 мая 2023, 20:14
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В Міноборони України показали, як українська ППО збивала іранські дрони над Києвом.


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Нагадаємо, над столицею минулої ночі було збито35 із 35 російських безпілотників. Утім, Київ зазнав руйнувань — уламки частини збитих «шахедів» пошкодили декілька житлових будівель.

Источник: Ракурс


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