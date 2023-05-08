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В Міноборони України показали, як ППО збивала дрони над Києвом
В Міноборони України показали, як ППО збивала дрони над Києвом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182815-v-minoborony-ukrayiny-pokazaly-yak-ppo-zbyvala-drony-nad-kyievom.htmlРакурс
В Міноборони України показали, як українська ППО збивала іранські дрони над Києвом.
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Нагадаємо, над столицею минулої ночі було збито 35 із 35 російських безпілотників. Утім, Київ зазнав руйнувань — уламки частини збитих «шахедів» пошкодили декілька житлових будівель.
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