В Міноборони України показали, як ППО збивала дрони над Києвом

В Міноборони України показали, як ППО збивала дрони над Києвом (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n182815-v-minoborony-ukrayiny-pokazaly-yak-ppo-zbyvala-drony-nad-kyievom.html

8 тра 2023, 20:14 999

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