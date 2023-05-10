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Россиянин сдался в плен украинскому дрону
Россиянин сдался в плен украинскому дрону (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182884-rossiyanin-sdalsya-v-plen-ukrainskomu-dronu-video.htmlРакурс
9 травня російський окупант у Бахмуті здався в полон українському дрону-мавіку.
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Як видно на відео, яке оприлюднили Сухопутні війська, загарбник зрозумів, чим для нього закінчиться полювання бійців підрозділів «Ахіллес» та «Code 9.2». Він кинув на позиції особисту зброю та жестами попросив не закидати його вибухівкою.
Військовослужбовці 92-ї бригади скинули йому написану на папері вказівку «слідувати за дроном». Окупант деякий час вагався, показуючи, що за це його вб’ють свої, але в результаті під вогнем вийшов траншеями до захисників Бахмута.
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