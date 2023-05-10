Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіянин здався у полон українському дрону

Росіянин здався у полон українському дрону (ВІДЕО)

10 тра 2023, 15:20
999

9 травня російський окупант у Бахмуті здався в полон українському дрону-мавіку.


.

Як видно на відео, яке оприлюднили Сухопутні війська, загарбник зрозумів, чим для нього закінчиться полювання бійців підрозділів «Ахіллес» та «Code 9.2». Він кинув на позиції особисту зброю та жестами попросив не закидати його вибухівкою.

Військовослужбовці 92-ї бригади скинули йому написану на папері вказівку «слідувати за дроном». Окупант деякий час вагався, показуючи, що за це його вб’ють свої, але в результаті під вогнем вийшов траншеями до захисників Бахмута.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів