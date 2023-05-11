Британские танки Challenger 2. Фото:

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Всі танки Challenger 2, які Велика Британія обіцяла Україні у рамках військової допомоги, вже перебувають на українській території.

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Танкові екіпажі ЗСУ спершу пройшли відповідні навчання у Великій Британії, а потім — в Україні. Про це британський міністр оборони Бен Воллес 11 травня заявив у парламенті.

Я знаю, що всі наші танки прибули до країни… вони всі перебувають у країні. На них провели навчання як тут, так і потім в Україні, і я знаю, що українські війська використовують їх, — заявив він.

Як відомо, Велика Британія планувала поставити Україні 14 танків Challenger 2, які надійдуть на озброєння 25-ї повітрянодесантної бригади ЗСУ. Однак український посол у Британії Вадим Пристайко заявляв, що Україна отримає більшу кількість британських танків, ніж озвучувалося Лондоном раніше. Точну кількість техніки він не назвав.

Нагадаємо, в Міноборони Великої Британії заявляли, що окрім надання Україні ексадрону основних бойових танків Challenger 2, забезпечать ЗСУ боєприпаси, включаючи бронебійними снарядами, які містять збіднений уран. Такі снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків та бронетехніки.