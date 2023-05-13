Ракурсhttps://racurs.ua/
Войска рф обстреляли Константиновку. Фото: Офис генпрокурора
Оккупанты обстреляли Константиновку — двое погибших и 10 раненыхhttps://racurs.ua/n182998-okkupanty-obstrelyali-konstantinovku-dvoe-pogibshih-i-10-ranenyh.htmlРакурс
Російські війська у суботу, 13 травня, здійснили обстріл Костянтинівки Донецької області.
.
За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню «Смерч». Пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Внаслідок ворожої атаки окупантів двоє мешканців, у тому числі 15-річна дівчина. Ще 10 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — двоє підлітків 15 та 16 років. Їх доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, у Хмельницькій області вночі 13 травня пролунала серія вибухів — росіяни атакували регіон дронами-камікадзе типу «Шахед». Внаслідок удару росіян постраждала 21 особа.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...