Войска рф обстреляли Константиновку. Фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n182998-okkupanty-obstrelyali-konstantinovku-dvoe-pogibshih-i-10-ranenyh.html

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Російські війська у суботу, 13 травня, здійснили обстріл Костянтинівки Донецької області.

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За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню «Смерч». Пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Внаслідок ворожої атаки окупантів двоє мешканців, у тому числі 15-річна дівчина. Ще 10 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — двоє підлітків 15 та 16 років. Їх доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Хмельницькій області вночі 13 травня пролунала серія вибухів — росіяни атакували регіон дронами-камікадзе типу «Шахед». Внаслідок удару росіян постраждала 21 особа.