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Ракурс
Війська рф обстріляли Костянтинівку. Фото: Офіс генпрокурора

Окупанти обстріляли Костянтинівку — двоє загиблих та 10 поранених

13 тра 2023, 17:50
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Російські війська у суботу, 13 травня, здійснили обстріл Костянтинівки Донецької області.


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За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню «Смерч». Пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Внаслідок ворожої атаки окупантів двоє мешканців, у тому числі 15-річна дівчина. Ще 10 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — двоє підлітків 15 та 16 років. Їх доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Війська рф обстріляли Костянтинівку. Фото: Офіс генпрокурора

Війська рф обстріляли Костянтинівку. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, у Хмельницькій області вночі 13 травня пролунала серія вибухів — росіяни атакували регіон дронами-камікадзе типу «Шахед». Внаслідок удару росіян постраждала 21 особа.

Джерело: Ракурс


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