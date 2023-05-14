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Ракурс
Драмтеатр Мариуполя был разрушен российскими обстрелами, скриншот видео

Как выглядят изнутри руины Драмтеатра Мариуполя, показал советник мэра (ВИДЕО)

14 мая 2023, 16:04
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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує, як з середини виглядають руїни Драматичного театру, зруйнованого російськими бомбардуваннями рік тому.


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Драматичний театр з середини на сьогодні. На щастя — недоторкана, але руїна, — наголошує Андрющенко. — Самий головний маячок щодо планів росіян в Маріуполі. Головний компас. Поки — як не сумно, але все у вірному напряму. Без активних дій. Значить «паники нет». Хоча, це не точно.

На відео показана огороджена територія руїн Драмтеатру та знято з середини вцілілі рештки будівлі.

Також Андрющенко опублікував відео, котре показує, як насправді виглядає «відновлення» міста, про яке стверджує російська пропаганда.

Топ-питання по Маріуполю, чи відновлюють там щось росіяни, — зазначив він в описі відео. — Ну … дивиться самі. Кірова. Нові будинки. Правда, схоже на відновлення?

Источник: Ракурс


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