Драмтеатр Маріуполя був зруйнований російськими обстрілами, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n183022-yak-vyglyadaut-z-seredyny-ruyiny-dramteatru-mariupolya-pokazav-radnyk-mera-video.html

Ракурс

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує, як з середини виглядають руїни Драматичного театру, зруйнованого російськими бомбардуваннями рік тому.

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Драматичний театр з середини на сьогодні. На щастя — недоторкана, але руїна, — наголошує Андрющенко. — Самий головний маячок щодо планів росіян в Маріуполі. Головний компас. Поки — як не сумно, але все у вірному напряму. Без активних дій. Значить «паники нет». Хоча, це не точно.

На відео показана огороджена територія руїн Драмтеатру та знято з середини вцілілі рештки будівлі.

Також Андрющенко опублікував відео, котре показує, як насправді виглядає «відновлення» міста, про яке стверджує російська пропаганда.