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В Украине осенью 2023 года могут не состояться парламентские выборы, фото: «Ракурс»
Состоятся ли в Украине парламентские выборы этой осенью, рассказал Зеленскийhttps://racurs.ua/n183024-sostoyatsya-li-v-ukraine-parlamentskie-vybory-etoy-osenu-rasskazal-zelenskiy.htmlРакурс
В Україні восени 2023 року парламентські вибори не відбудуться, якщо на той момент діятиме воєнний стан.
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Про це сьогодні, 14 травня, під час прес-конференції у Берліні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє видання ZN.UA.
Якщо воєнного стану не буде, то буде. Ну, в законі написано, що за конституцією України після закінчення воєнного стану, я думаю, за 90 днів проводяться вибори, — наголосив Зеленський.
За графіком чергові вибори депутатів Верховної Ради мають відбутися 29 жовтня 2023 року.
Джерело: ZN.UA
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