В Україні восени 2023 року парламентські вибори не відбудуться, якщо на той момент діятиме воєнний стан.

.

Про це сьогодні, 14 травня, під час прес-конференції у Берліні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє видання ZN.UA.

Якщо воєнного стану не буде, то буде. Ну, в законі написано, що за конституцією України після закінчення воєнного стану, я думаю, за 90 днів проводяться вибори, — наголосив Зеленський.