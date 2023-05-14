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В Украине осенью 2023 года могут не состояться парламентские выборы, фото: «Ракурс»

Состоятся ли в Украине парламентские выборы этой осенью, рассказал Зеленский

14 мая 2023, 16:57
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В Україні восени 2023 року парламентські вибори не відбудуться, якщо на той момент діятиме воєнний стан.


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Про це сьогодні, 14 травня, під час прес-конференції у Берліні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє видання ZN.UA.

Якщо воєнного стану не буде, то буде. Ну, в законі написано, що за конституцією України після закінчення воєнного стану, я думаю, за 90 днів проводяться вибори, — наголосив Зеленський.

За графіком чергові вибори депутатів Верховної Ради мають відбутися 29 жовтня 2023 року.

Джерело: ZN.UA


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