В Україні восени 2023 року можуть не відбутися парламентські вибори, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n183024-chy-vidbudutsya-v-ukrayini-parlamentski-vybory-ciieyi-oseni-rozpoviv-zelenskyy.html

Ракурс

В Україні восени 2023 року парламентські вибори не відбудуться, якщо на той момент діятиме воєнний стан.

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Про це сьогодні, 14 травня, під час прес-конференції у Берліні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє видання ZN.UA.

Якщо воєнного стану не буде, то буде. Ну, в законі написано, що за конституцією України після закінчення воєнного стану, я думаю, за 90 днів проводяться вибори, — наголосив Зеленський.

За графіком чергові вибори депутатів Верховної Ради мають відбутися 29 жовтня 2023 року.

Джерело: ZN.UA