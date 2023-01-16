Росіяни намагалися вплинути на вибори у США, фото:

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Російські зусилля з дезінформації в Інтернеті під час президентських виборів у США 2016 року не вплинули ні на ставлення, ні на поведінку виборців.

Але російська кампанія з дезінформації досягла найбільшого успіху в питанні самореклами — переконала американців у тому, що вона насправді нібито була успішною. Про це свідчать результати нового дослідження групи вчених з Копенгагена, Нью-Йорка, Дубліна та Мюнхена, повідомляє прес-служба Копенгагенського університету.

Загалом ми не знаходимо доказів того, що російська кампанія з дезінформації в соціальних мережах вплинула на політичне ставлення американців або на моделі голосування, — наголошують дослідники.

Згідно з дослідженням, російська кампанія у Твіттері передусім охопила невелику групу сильно налаштованих республіканців, яких навряд чи потрібно було переконувати голосувати за Дональда Трампа.

Ті, хто ідентифікував себе як «стійкі республіканці», отримали приблизно в дев’ять разів більше російських постів, ніж ті, хто ідентифікував себе як демократи або незалежні, — пояснюють учені.

Загалом, російська кампанія була дуже таргетованою: 70% показів припадали на лише 1% користувачів.

Причину обмеженого ефекту російського втручання, можливо, слід шукати в тому, що воно було значно затьмарене контентом американських новинних ЗМІ та політиків.

В середньому американці в Твіттері в жовтні 2016 року щодня стикалися з приблизно чотирма повідомленнями з російських профілів у Твіттері. Але за той же період вони бачили в середньому 106 постів від національних ЗМІ та 35 постів від американських політиків, — зазначають дослідники.

Також заглушити контент російської кампанії допомагали інші джерела, такі як телеканали та онлайн новини.

Проте спроба росії змінити результат виборів могла мати інші наслідки.