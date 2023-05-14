Уничтожение оккупантов, скриншот видео

https://racurs.ua/n183026-lesopolosa-ne-spasla-vsu-udarami-s-drona-unichtojili-gruppu-okkupantov-video.html

Ракурс

Українські військові з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого опублікували відео знищення ударами з дрона російської бронетехніки та піхоти, які намагалися замаскуватися в одній з лісосмуг.

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Відео опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади сьогодні, 14 травня, у День матері.