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Знищення окупантів, скріншот відео
Лісосмуга не врятувала — ЗСУ ударами з дрона знищили групу окупантів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183026-lisosmuga-ne-vryatuvala-zsu-udaramy-z-drona-znyschyly-grupu-okupantiv-video.htmlРакурс
Українські військові з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого опублікували відео знищення ударами з дрона російської бронетехніки та піхоти, які намагалися замаскуватися в одній з лісосмуг.
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Відео опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади сьогодні, 14 травня, у День матері.
МАМО… Я принесу Тобі найкращий в світі букет… Я міцно-міцно Тебе обійму і нарешті скажу не в телефон, як сильно я Тебе люблю… Це буде найперше і найважливіше, що я зроблю після перемоги! А поки що я на війні, — вказано в описі відео. — В бою виборюю право кожного сина і доньки, незалежно від того, скільки їм років, обіймати свою Маму під українським небом.
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