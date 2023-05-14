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Ракурс
Знищення окупантів, скріншот відео

Лісосмуга не врятувала — ЗСУ ударами з дрона знищили групу окупантів (ВІДЕО)

14 тра 2023, 18:08
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Українські військові з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого опублікували відео знищення ударами з дрона російської бронетехніки та піхоти, які намагалися замаскуватися в одній з лісосмуг.


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Відео опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади сьогодні, 14 травня, у День матері.

МАМО… Я принесу Тобі найкращий в світі букет… Я міцно-міцно Тебе обійму і нарешті скажу не в телефон, як сильно я Тебе люблю… Це буде найперше і найважливіше, що я зроблю після перемоги! А поки що я на війні, — вказано в описі відео. — В бою виборюю право кожного сина і доньки, незалежно від того, скільки їм років, обіймати свою Маму під українським небом.

Джерело: Ракурс


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