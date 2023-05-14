Последствия российских обстрелов, фото: Павел Кириленко

https://racurs.ua/n183029-rashisty-iz-uraganov-obstrelyali-kurahovo-est-ranenye-foto.html

Ракурс

Рашисти, застосувавши установки «Ураган», обстріляли місто Курахове на Донеччині.

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В результаті поранено трьох людей, серед них неповнолітній. Про це сьогодні, 14 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

В результаті пошкоджено п’ять багатоповерхівок та три приватні будинки. Також перебито мережі теплопостачання. На місці працюють рятувальники та поліція.