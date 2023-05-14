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Ракурс
Наслідки російського обстрілу, фото: Павло Кириленко

Рашисти з «ураганів» обстріляли Курахове, є поранені (ФОТО)

14 тра 2023, 20:12
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Рашисти, застосувавши установки «Ураган», обстріляли місто Курахове на Донеччині.


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В результаті поранено трьох людей, серед них неповнолітній. Про це сьогодні, 14 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

В результаті пошкоджено п’ять багатоповерхівок та три приватні будинки. Також перебито мережі теплопостачання. На місці працюють рятувальники та поліція.

Доки тривають активні бойові дії, всі цивільні повинні покинути Донеччину! Евакуація рятує життя! — наголошує Кириленко.

Наслідки російського обстрілу, фото: Павло Кириленко

Джерело: Ракурс


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