Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу, фото: Павло Кириленко
Рашисти з «ураганів» обстріляли Курахове, є поранені (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183029-rashysty-z-uraganiv-obstrilyaly-kurahove-ie-poraneni-foto.htmlРакурс
Рашисти, застосувавши установки «Ураган», обстріляли місто Курахове на Донеччині.
.
В результаті поранено трьох людей, серед них неповнолітній. Про це сьогодні, 14 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
В результаті пошкоджено п’ять багатоповерхівок та три приватні будинки. Також перебито мережі теплопостачання. На місці працюють рятувальники та поліція.
Доки тривають активні бойові дії, всі цивільні повинні покинути Донеччину! Евакуація рятує життя! — наголошує Кириленко.
Нотаріат у воєнний час: дарування, купівля-продаж і спадкування в умовах воєнного стану
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...