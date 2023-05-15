Игорь Корнет, фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n183062-v-luganske-podorvali-ministra-mvd-lnr-foto.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Луганську сьогодні, 15 травня, пролунав потужний вибух.

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У соцмережах повідомляють, що вибух стався у барбершопі «Бразерс». За словами очевидців, всередині вибухнула граната.

Повідомлялося про кількох поранених, серед яких «міністр внутрішніх справ» так званої «лнр» Ігор Корнет. Зазначається, що Корнет перебуває у тяжкому стані у реанімації, за іншою інформацією — вже міг померти.

Корнет до 2014 року працював звичайним слідчим кримінального розшуку МВС України. Після початку російської агресії приєднався до проросійських терористів, а вже у серпні 2014 року став «міністром внутрішніх справ» так званої «лнр».

У 2017 році спроба тодішнього лідера луганських терористів Ігоря Плотницького усунути Корнета з посади призвела до «перевороту» в «лнр» — Корнет ввів в центр Луганська свої сили та провів арешти в оточенні Плотницького. Самому Плотницькому довелося тікати до росії й з того часу він, за наявною інформацією, проживає у Воронезькій області рф.

Тоді ж СБУ опублікувала аудіозаписи, котрі свідчили про наявність зв’язків Корнета з ПВК «Вагнер» євгена пригожина, зокрема про участь «вагнерівців» у конфлікті між луганськими терористами на боці Корнета.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначає, що сьогоднішній випадок став вже не першою за останній час спробою ліквідації пов’язаних з пригожиним осіб.

Як думаєте, кому так хотілось позбавити прігожина спочатку від ручної балаболки татарського, потім від «друга» прілєпіна, а тепер і від «своєї» людини в Луганську? — наголошує нардеп.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Луганську також стався «приліт» в районі Вищого військового авіаційного училища штурманів.