У Луганську підірвали «міністра мвс лнр» (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183062-u-lugansku-pidirvaly-ministra-mvs-lnr-foto-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Луганську сьогодні, 15 травня, пролунав потужний вибух.
У соцмережах повідомляють, що вибух стався у барбершопі «Бразерс». За словами очевидців, всередині вибухнула граната.
Повідомлялося про кількох поранених, серед яких «міністр внутрішніх справ» так званої «лнр» Ігор Корнет. Зазначається, що Корнет перебуває у тяжкому стані у реанімації, за іншою інформацією — вже міг померти.
Корнет до 2014 року працював звичайним слідчим кримінального розшуку МВС України. Після початку російської агресії приєднався до проросійських терористів, а вже у серпні 2014 року став «міністром внутрішніх справ» так званої «лнр».
У 2017 році спроба тодішнього лідера луганських терористів Ігоря Плотницького усунути Корнета з посади призвела до «перевороту» в «лнр» — Корнет ввів в центр Луганська свої сили та провів арешти в оточенні Плотницького. Самому Плотницькому довелося тікати до росії й з того часу він, за наявною інформацією, проживає у Воронезькій області рф.
Тоді ж СБУ опублікувала аудіозаписи, котрі свідчили про наявність зв’язків Корнета з ПВК «Вагнер» євгена пригожина, зокрема про участь «вагнерівців» у конфлікті між луганськими терористами на боці Корнета.
Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначає, що сьогоднішній випадок став вже не першою за останній час спробою ліквідації пов’язаних з пригожиним осіб.
Як думаєте, кому так хотілось позбавити прігожина спочатку від ручної балаболки татарського, потім від «друга» прілєпіна, а тепер і від «своєї» людини в Луганську? — наголошує нардеп.
#Луганск (временно оккупированный), ул. Демехина, 15/05/23, в барбершопе что-то ёбнуло типа гранаты (благодарный клиент?) https://t.co/vg3THivrxwpic.twitter.com/YWVcdJAs59— Necro Mancer (@666_mancer) May 15, 2023
Нагадаємо, сьогодні вранці у Луганську також стався «приліт» в районі Вищого військового авіаційного училища штурманів.