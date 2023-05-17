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Более 480 детей стали жертвами российского вторжения, инфографика: Офис генпрокурора

81 ребенок погиб в Украине в результате российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)

17 мая 2023, 10:15
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В Україні вже 481 дитина загинула внаслідок повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 977 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.


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Про це сьогодні, 17 травня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 459;
  • Харківській області — 277;
  • Київській області — 128;
  • Херсонській області — 100;
  • Запорізькій області — 90;
  • Миколаївській області — 89;
  • Чернігівській області — 70;
  • Дніпропетровській області — 70;
  • Луганській області — 66.

Зокрема, вчора, 16 травня внаслідок російського обстрілу села Молодіжне Херсонської області травмовано троє дітей віком сім, вісім та десять років.

Понад 480 дітей стали жертвами російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

Источник: Ракурс


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