Более 480 детей стали жертвами российского вторжения, инфографика: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n183121-81-rebenok-pogib-v-ukraine-v-rezultate-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.html

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В Україні вже 481 дитина загинула внаслідок повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 977 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Про це сьогодні, 17 травня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 459;

Харківській області — 277;

Київській області — 128;

Херсонській області — 100;

Запорізькій області — 90;

Миколаївській області — 89;

Чернігівській області — 70;

Дніпропетровській області — 70;

Луганській області — 66.

Зокрема, вчора, 16 травня внаслідок російського обстрілу села Молодіжне Херсонської області травмовано троє дітей віком сім, вісім та десять років.