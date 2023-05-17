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Понад 480 дітей стали жертвами російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора
81 дитина загинула в Україні внаслідок російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n183121-81-dytyna-zagynula-v-ukrayini-vnaslidok-rosiyskogo-vtorgnennya-infografika.htmlРакурс
В Україні вже 481 дитина загинула внаслідок повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 977 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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Про це сьогодні, 17 травня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 459;
- Харківській області — 277;
- Київській області — 128;
- Херсонській області — 100;
- Запорізькій області — 90;
- Миколаївській області — 89;
- Чернігівській області — 70;
- Дніпропетровській області — 70;
- Луганській області — 66.
Зокрема, вчора, 16 травня внаслідок російського обстрілу села Молодіжне Херсонської області травмовано троє дітей віком сім, вісім та десять років.
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