США назвали условие для одобрения экспорта самолетов F-16 для Украины. Фото:

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Сполучені Штати Америки готові дозволити експортувати винищувачі F-16 в Україну.

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Однак таке рішення буде ухвалене, якщо рішення про передачу літаків ухвалять союзники. Питання бойових літаків для України адміністрація президента США Джо Байдена готова ухвалити «на тлі великого тиску з боку представників Конгресу США та союзників через посилення російських повітряних атак на Україну». Про це 19 травня повідомляє CNN.

Зараз, за інформацією телеканалу, до Вашингтону не надходили офіційні запити від союзників щодо експорту F-16. Представники Державного департаменту США, яким зазвичай доручають оформлювати документи для схвалення подібних постачань третім сторонам, не отримували вказівок почати працювати в цьому напрямку.

Нагадаємо, видання The New York Times повідомляло, що влада США не дозволяє українським пілотам проходити навчання в Європі на винищувачах F-16 виробництва американської військово-промислової корпорації Lockheed Martin. Інструктори можуть лише ознайомити українських пілотів з технічною мовою і провести тактичні уроки, але пробні польоти на літаках для них недоступні.

Джерело: CNN