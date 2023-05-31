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Рашисты изымают у водителей украинские документы

Оккупанты на Херсонщине изымают у водителей украинские документы — ЦНС

31 мая 2023, 19:02
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Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонської області вилучають у власників цивільних авто українські посвідчення водія та документи на транспортний засіб.


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Про це сьогодні, 31 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Росіяни вилучають українські посвідчення водія та документи на транспортний засіб у власників цивільних авто на ТОТ Херсонської області.

Окупанти посилили патрулі на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Росіяни зупиняють цивільні авто на блокпостах і перевіряють документи у водіїв. Якщо водій пред’являє українські документи, то окупанти їх вилучають, а власника документів заносять у спеціальні списки, — вказано в повідомленні.

Також рашисти проводять обшуки в приватних будинках на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, шукаючи партизан.

Росіяни шукають докази того, що місцеві мешканці співпрацюють з підпіллям. Крім цього, вони перевіряють наявність російських «паспортів», а у разі його відсутності погрожують депортацією, — зазначають у ЦНС.

Источник: Ракурс


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