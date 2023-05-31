Окупанти на Херсонщині вилучають у водіїв українські документи — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n183638-okupanty-na-hersonschyni-vyluchaut-u-vodiyiv-ukrayinski-dokumenty-cns.htmlРакурс
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонської області вилучають у власників цивільних авто українські посвідчення водія та документи на транспортний засіб.
Про це сьогодні, 31 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Росіяни вилучають українські посвідчення водія та документи на транспортний засіб у власників цивільних авто на ТОТ Херсонської області.
Окупанти посилили патрулі на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Росіяни зупиняють цивільні авто на блокпостах і перевіряють документи у водіїв. Якщо водій пред’являє українські документи, то окупанти їх вилучають, а власника документів заносять у спеціальні списки, — вказано в повідомленні.
Також рашисти проводять обшуки в приватних будинках на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, шукаючи партизан.
Росіяни шукають докази того, що місцеві мешканці співпрацюють з підпіллям. Крім цього, вони перевіряють наявність російських «паспортів», а у разі його відсутності погрожують депортацією, — зазначають у ЦНС.