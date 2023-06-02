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Защитники Украины ликвидировали уже более 208 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

540 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

2 июн 2023, 08:10
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 208 тис. 910 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 540 осіб. Про це сьогодні, 2 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 819 танків;
  • 7 тис. 490 бойових броньованих машин;
  • 3 тис. 501 одиницю артилерійських систем;
  • 575 одиниць РСЗВ;
  • 335 одиниць засобів ППО;
  • 313 літаків;
  • 298 гелікоптерів;
  • 3 тис. 137 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 117 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 6 тис. 267 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 465 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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