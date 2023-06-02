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Захисники України ліквідували вже понад 208 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
540 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n183690-540-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 208 тис. 910 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 540 осіб. Про це сьогодні, 2 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 819 танків;
- 7 тис. 490 бойових броньованих машин;
- 3 тис. 501 одиницю артилерійських систем;
- 575 одиниць РСЗВ;
- 335 одиниць засобів ППО;
- 313 літаків;
- 298 гелікоптерів;
- 3 тис. 137 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 117 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 6 тис. 267 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 465 одиниць спеціальної техніки.
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