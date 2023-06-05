Украинские военные продвинулись на восточном фронте, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n183800-gruppirovka-hortica-prodvinulas-na-vostochnom-fronte-malyar.html

Ракурс

Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» сьогодні, 5 червня, здійснює наступальні дії на східному фронті.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, попри жорсткий опір та спроби противника утримати займані рубежі і позиції, українські військові в ході ведення боїв просунулися вперед на декількох напрямках:

Оріхово-Василівка, Парасковіївка — від 200 до 1600 м;

Іванівське, Кліщіївка — від 100 до 700 м.

Бойові дії тривають, — зазначила Маляр.

Нагадаємо, раніше сьогодні Маляр у своєму Telegram-каналі повідомила, що Сили оборони України на деяких напрямках переходять до наступальних дій.