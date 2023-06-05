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Українські військові просунулися на східному фронті, фото: Генштаб ЗСУ
Угруповання «Хортиця» просунулося на східному фронті — Малярhttps://racurs.ua/ua/n183800-ugrupovannya-hortycya-prosunulosya-na-shidnomu-fronti-malyar.htmlРакурс
Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» сьогодні, 5 червня, здійснює наступальні дії на східному фронті.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
За її словами, попри жорсткий опір та спроби противника утримати займані рубежі і позиції, українські військові в ході ведення боїв просунулися вперед на декількох напрямках:
- Оріхово-Василівка, Парасковіївка — від 200 до 1600 м;
- Іванівське, Кліщіївка — від 100 до 700 м.
Бойові дії тривають, — зазначила Маляр.
Нагадаємо, раніше сьогодні Маляр у своєму Telegram-каналі повідомила, що Сили оборони України на деяких напрямках переходять до наступальних дій.
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