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Ракурс
Українські військові просунулися на східному фронті, фото: Генштаб ЗСУ

Угруповання «Хортиця» просунулося на східному фронті — Маляр

5 чер 2023, 19:33
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Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» сьогодні, 5 червня, здійснює наступальні дії на східному фронті.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, попри жорсткий опір та спроби противника утримати займані рубежі і позиції, українські військові в ході ведення боїв просунулися вперед на декількох напрямках:

  • Оріхово-Василівка, Парасковіївка — від 200 до 1600 м;
  • Іванівське, Кліщіївка — від 100 до 700 м.

Бойові дії тривають, — зазначила Маляр.

Нагадаємо, раніше сьогодні Маляр у своєму Telegram-каналі повідомила, що Сили оборони України на деяких напрямках переходять до наступальних дій.

Джерело: Ракурс


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