Российские захватчики продолжают совершать военные преступления, фото: LRT

https://racurs.ua/n183887-okkupanty-obstrelyali-shkolu-v-oleshkah-gde-ludi-spasalis-ot-zatopleniya-mer.html

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Російські загарбники сьогодні, 8 червня, обстріляли будівлю школи № 2 у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області. У цій школі збиралися люди із затоплених внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС домівок.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Євген Рищук.

Тільки що орки обстріляли будівлю школи2 де збиралися люди із затоплених домівок, — зазначив Рищук.

Більше деталей інциденту він наразі не наводить.

Нагадаємо, вчора, 7 червня, ввечері Рищук повідомляв про отримання інформації про перших жертв затоплення в Олешках.