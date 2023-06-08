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Ракурс
Російські загарбники продовжують чинити воєнні злочини, фото: LRT

Окупанти обстріляли школу в Олешках, де люди рятувалися від затоплення — мер

8 чер 2023, 15:26
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Російські загарбники сьогодні, 8 червня, обстріляли будівлю школи № 2 у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області. У цій школі збиралися люди із затоплених внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС домівок.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Євген Рищук.

Тільки що орки обстріляли будівлю школи2 де збиралися люди із затоплених домівок, — зазначив Рищук.

Більше деталей інциденту він наразі не наводить.

Нагадаємо, вчора, 7 червня, ввечері Рищук повідомляв про отримання інформації про перших жертв затоплення в Олешках.

Джерело: Ракурс


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