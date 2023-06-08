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Російські загарбники сьогодні, 8 червня, обстріляли будівлю школи № 2 у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області. У цій школі збиралися люди із затоплених внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС домівок.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Євген Рищук.
Тільки що орки обстріляли будівлю школи2 де збиралися люди із затоплених домівок, — зазначив Рищук.
Більше деталей інциденту він наразі не наводить.
Нагадаємо, вчора, 7 червня, ввечері Рищук повідомляв про отримання інформації про перших жертв затоплення в Олешках.
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