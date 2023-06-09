В МВД сообщили число погибших и пропавших без вести из-за подрыва Каховской ГЭС

https://racurs.ua/n183919-v-mvd-soobschili-chislo-pogibshih-i-propavshih-bez-vesti-iz-za-podryva-kahovskoy-ges.html

Ракурс

Підрив Каховської ГЕС таки призвів до жертв. На четвертий день ліквідації наслідків міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про п’ятьох загиблих і 13 безвісти зниклих.

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З підтоплених районів Херсонської та Миколаївської областей евакуювали 3 тис. 237 людей. Станом на 12.00 9 червня на Херсонщині підтоплені 48 населених пунктів, із них 34 (3 тис. 625 будинків) — на підконтрольній Україні території, 14 — на тимчасово окупованій.

У Миколаївській області підтоплено 23 населені пункти.

Міністр звернув увагу, що в Херсонській ОВА працює гаряча лінія для звернень постраждалих, а також для координації роботи волонтерів — 0800101102.

«Ракурс» повідомляв, що у Херсоні є тенденціядо зменшення рівня затоплення — за ніч з 8 на 9 червня вода впала на 20 см.