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Ракурс
У МВС повідомили кількість загиблих та зниклих безвісти через підрив Каховської ГЕС

У МВС повідомили кількість загиблих та зниклих безвісти через підрив Каховської ГЕС

9 чер 2023, 13:17
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Підрив Каховської ГЕС таки призвів до жертв. На четвертий день ліквідації наслідків міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про п’ятьох загиблих і 13 безвісти зниклих.


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З підтоплених районів Херсонської та Миколаївської областей евакуювали 3 тис. 237 людей. Станом на 12.00 9 червня на Херсонщині підтоплені 48 населених пунктів, із них 34 (3 тис. 625 будинків) — на підконтрольній Україні території, 14 — на тимчасово окупованій.

У Миколаївській області підтоплено 23 населені пункти.

Міністр звернув увагу, що в Херсонській ОВА працює гаряча лінія для звернень постраждалих, а також для координації роботи волонтерів — 0800101102.

«Ракурс» повідомляв, що у Херсоні є тенденція до зменшення рівня затоплення — за ніч з 8 на 9 червня вода впала на 20 см.

Джерело: Ракурс


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