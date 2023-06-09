У Херсоні за ніч вода впала на 20 см

https://racurs.ua/ua/n183905-u-hersoni-za-nich-voda-vpala-na-20-sm.html

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У Херсоні є тенденція до зменшення рівня затоплення — за ніч вода впала на 20 сантиметрів.

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На ранок в області вода тримається на відмітці 5,38 метра, затоплено 3 624 будинки в 32 населених пунктах.

Евакуювати за чотири дні вдалося 2 352 людини і 550 тварин.

Маємо рівень води п’ять метрів 55 см, ситуація залишається складною, але потрохи нормалізується — сказав увечері 8 червня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти підтвердили, що вони нелюди. Сьогодні російські терористи продовжували обстріли під час евакуації — 17 людей отримали поранення, одна жінка загинула, повідомив Прокудін.

За ніч рівень води у Миколаєві знизився на два сантиметри, повідомив 8 червня уранці міський голова Олександр Сєнкевич.

За словами Сєнкевича, загальний рівень води в акваторії Миколаєва на 7.00 ранку складає +103 см.

У Херсоні через постійні російські обстріли й погіршення безпекової ситуації просять волонтерів із човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, поки що не приїжджати до міста.

Військова адміністрація окремо повідомить, якщо буде потреба в такій допомозі. Нині достатньо сил, щоб рятувати людей і тварин із затоплених територій.