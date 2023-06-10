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На востоке и юге прошли значительные операции ВСУ — разведка Британии
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За останні 48 годин відбулися значні українські операції у кількох секторах на сході та півдні України, повідомляє британська розвідка.
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Аналітики зазначають, що в деяких районах українські війська, ймовірно, досягли значного прогресу і прорвали першу лінію російської оборони. На інших ділянках українські війська просуваються повільніше.
Водночас дії росіян були неоднозначними: деякі підрозділи, ймовірно, проводять переконливі маневрові оборонні операції, в той час, як інші відступили безладно.
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