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На сході та півдні відбулися значні операції України — розвідка Британії
На сході та півдні відбулися значні операції ЗСУ — розвідка Британіїhttps://racurs.ua/ua/n183946-na-shodi-ta-pivdni-vidbulysya-znachni-operaciyi-zsu-rozvidka-brytaniyi.htmlРакурс
За останні 48 годин відбулися значні українські операції у кількох секторах на сході та півдні України, повідомляє британська розвідка.
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Аналітики зазначають, що в деяких районах українські війська, ймовірно, досягли значного прогресу і прорвали першу лінію російської оборони. На інших ділянках українські війська просуваються повільніше.
Водночас дії росіян були неоднозначними: деякі підрозділи, ймовірно, проводять переконливі маневрові оборонні операції, в той час, як інші відступили безладно.
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