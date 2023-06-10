На сході та півдні відбулися значні операції України — розвідка Британії

https://racurs.ua/ua/n183946-na-shodi-ta-pivdni-vidbulysya-znachni-operaciyi-zsu-rozvidka-brytaniyi.html

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За останні 48 годин відбулися значні українські операції у кількох секторах на сході та півдні України, повідомляє британська розвідка.

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Аналітики зазначають, що в деяких районах українські війська, ймовірно, досягли значного прогресу і прорвали першу лінію російської оборони. На інших ділянках українські війська просуваються повільніше.

Водночас дії росіян були неоднозначними: деякі підрозділи, ймовірно, проводять переконливі маневрові оборонні операції, в той час, як інші відступили безладно.