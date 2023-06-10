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Один из катеров Военно-морских сил уничтожил три "шахеда"
Один из катеров Военно-морских сил уничтожил три «шахеда»https://racurs.ua/n183951-odin-iz-katerov-voenno-morskih-sil-unichtojil-tri-shaheda.htmlРакурс
На Одещині під час нічної атаки окупантів силами та засобами Військово-морських сил ЗС України було збито три дрони-камікадзе «Шахед».
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Про це повідомила прес-служба ВМС 10 червня.
Нагадаємо, що у ніч проти суботи на Одещину росіяни здійснили масштабний напад із застосуванням крилатих ракет та іранських дронів.
Вісім Shahed-131/136 знищені силами ППО. Через влучання уламків дрона в багатоквартирний будинок отримали поранення 26 людей, серед яких троє дітей та вагітна жінка, троє загинули.
Окупанти вночі також атакували Білгород-Дністровський район Одещини. Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею пошкоджено кілька приватних обійсть, поранено трьох місцевих мешканців.
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