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Один з катерів ВМС України знищив три "шахеди" біля Одеси
Один з катерів ВМС України знищив три «шахеди» біля Одесиhttps://racurs.ua/ua/n183951-odyn-z-kateriv-vms-ukrayiny-znyschyv-try-shahedy-bilya-odesy.htmlРакурс
На Одещині під час нічної атаки окупантів силами та засобами Військово-морських сил ЗС України було збито три дрони-камікадзе «Шахед».
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Про це повідомила прес-служба ВМС 10 червня.
Нагадаємо, що у ніч проти суботи на Одещину росіяни здійснили масштабний напад із застосуванням крилатих ракет та іранських дронів.
Вісім Shahed-131/136 знищені силами ППО. Через влучання уламків дрона в багатоквартирний будинок отримали поранення 26 людей, серед яких троє дітей та вагітна жінка, троє загинули.
Окупанти вночі також атакували Білгород-Дністровський район Одещини. Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею пошкоджено кілька приватних обійсть, поранено трьох місцевих мешканців.