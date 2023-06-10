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Ракурс
Ан-124 «Руслан», фото: Forbes.ru

Конфискованный российский самолет Ан-124 «Руслан» передадут Украине — Трюдо

10 июн 2023, 17:03
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Канада передасть Україні конфіскований російський вантажний літак Ан-124 «Руслан».


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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про це сьогодні, 10 червня, під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським прес-конференції, повідомляє видання «Дзеркало тижня».

Цей літак прилетів до Торонто перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну й не не зміг залишити Канаду до того, як вона закрила свій авіапростір для російського транспорту. Відтоді літак стоїть у міжнародному аеропорту Торонто, якому вже винен сотні тисяч доларів за простій.

Зазначається, що літак передадуть в межах нового пакету військової допомоги. До цього пакету також увійдуть:

  • 10 тис. артилерійських снарядів;
  • 76 бронеавтомобілів Roshel Senator.

Також Канада долучиться до коаліції винищувачів F-16 для України та виділить 500 млн дол. допомоги.

Джерело: «Дзеркало тижня»

Источник: Ракурс


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