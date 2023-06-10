Конфіскований російський літак Ан-124 «Руслан» передадуть Україні — Трюдоhttps://racurs.ua/ua/n183957-konfiskovanyy-rosiyskyy-litak-an-124-ruslan-peredadut-ukrayini-trudo.htmlРакурс
Канада передасть Україні конфіскований російський вантажний літак Ан-124 «Руслан».
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про це сьогодні, 10 червня, під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським прес-конференції, повідомляє видання «Дзеркало тижня».
Цей літак прилетів до Торонто перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну й не не зміг залишити Канаду до того, як вона закрила свій авіапростір для російського транспорту. Відтоді літак стоїть у міжнародному аеропорту Торонто, якому вже винен сотні тисяч доларів за простій.
Зазначається, що літак передадуть в межах нового пакету військової допомоги. До цього пакету також увійдуть:
- 10 тис. артилерійських снарядів;
- 76 бронеавтомобілів Roshel Senator.
Також Канада долучиться до коаліції винищувачів F-16 для України та виділить 500 млн дол. допомоги.
Джерело: «Дзеркало тижня»