Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Джастин Трюдо и Владимир Зеленский, скриншот видео
Трюдо и Зеленский приняли общую декларацию (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183958-trudo-i-zelenskiy-prinyali-obschuu-deklaraciu-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо ухвалили спільну декларацію.
.
Про це сьогодні, 10 червня, повідомляється на сайті Офісу президента.
У декларації вказано, що:
- Канада залишається непохитною у своїй відданості незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів;
- народ України може розраховувати на те, що Канада продовжуватиме свою політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку стільки, скільки буде потрібно, як індивідуально, так і через міжнародне співробітництво в рамках G7, НАТО, ООН і будь-якого іншого формату, де Канада може внести свій вагомий вклад;
- Канада підтримує ініціативу України щодо досягнення справедливого та сталого миру, заснованого на суверенітеті й територіальній цілісності України, і схвалює ключові принципи української формули миру;
- у майбутньому Канада продовжуватиме зосереджувати свою підтримку на найбільших потребах України, приділяючи особливу увагу питанням, визначеним у формулі. Канада готова співпрацювати з Україною та іншими країнами для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі у досягненні цілей формули миру, зокрема шляхом проведення найближчим часом Глобального саміту миру;
- обидві країни також підтверджують вирішальну роль Чорноморської зернової ініціативи в боротьбі з голодом у світі та необхідність забезпечення її безперервного й безперешкодного функціонування;
- Україна і Канада підтвердили свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду, що є кроком до забезпечення відповідальності, і беруть до уваги видані судом ордери на арешт;
- Україна і Канада згодні з необхідністю посилення нашого колективного тиску на Росію через подальші санкції з метою послаблення спроможності росії продовжувати свою незаконну загарбницьку війну.
Поділ майна подружжя
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Загрузка...