Джастин Трюдо и Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n183958-trudo-i-zelenskiy-prinyali-obschuu-deklaraciu-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо ухвалили спільну декларацію.

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Про це сьогодні, 10 червня, повідомляється на сайті Офісу президента.

У декларації вказано, що: