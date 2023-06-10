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Ракурс
Джастін Трюдо та Володимир Зеленський, скріншот відео

Трюдо та Зеленський ухвалили спільну декларацію (ВІДЕО)

10 чер 2023, 17:54
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Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо ухвалили спільну декларацію.


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Про це сьогодні, 10 червня, повідомляється на сайті Офісу президента.

У декларації вказано, що:

  • Канада залишається непохитною у своїй відданості незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів;
  • народ України може розраховувати на те, що Канада продовжуватиме свою політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку стільки, скільки буде потрібно, як індивідуально, так і через міжнародне співробітництво в рамках G7, НАТО, ООН і будь-якого іншого формату, де Канада може внести свій вагомий вклад;
  • Канада підтримує ініціативу України щодо досягнення справедливого та сталого миру, заснованого на суверенітеті й територіальній цілісності України, і схвалює ключові принципи української формули миру;
  • у майбутньому Канада продовжуватиме зосереджувати свою підтримку на найбільших потребах України, приділяючи особливу увагу питанням, визначеним у формулі. Канада готова співпрацювати з Україною та іншими країнами для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі у досягненні цілей формули миру, зокрема шляхом проведення найближчим часом Глобального саміту миру;
  • обидві країни також підтверджують вирішальну роль Чорноморської зернової ініціативи в боротьбі з голодом у світі та необхідність забезпечення її безперервного й безперешкодного функціонування;
  • Україна і Канада підтвердили свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду, що є кроком до забезпечення відповідальності, і беруть до уваги видані судом ордери на арешт;
  • Україна і Канада згодні з необхідністю посилення нашого колективного тиску на Росію через подальші санкції з метою послаблення спроможності росії продовжувати свою незаконну загарбницьку війну.

Джерело: Ракурс


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