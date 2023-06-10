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Верховна Рада сьогодні, 10 червня, голосами 265 народних депутатів підтримала постанову № 9375 про звернення до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей у зв’язку з черговим актом тероризму росії — підривом Каховської гідроелектростанції.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Цей черговий злочин росії є актом тероризму, екоциду та воєнним злочином відповідно до Женевської конвенції 1949 року, а також порушенням Конвенції про заборону військового або будь-якого іншого ворожого застосування засобів впливу на природне середовище, — зазначається в повідомленні.
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