Последствия подрыва Каховской ГЭС, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n183960-podryv-kahovskoy-ges-rada-podderjala-postanovlenie-ob-obraschenii-k-oon.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 10 червня, голосами 265 народних депутатів підтримала постанову № 9375 про звернення до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей у зв’язку з черговим актом тероризму росії — підривом Каховської гідроелектростанції.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.