Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки підриву Каховської ГЕС, фото: ДСНС
Підрив Каховської ГЕС — Рада підтримала постанову про звернення до ООНhttps://racurs.ua/ua/n183960-pidryv-kahovskoyi-ges-rada-pidtrymala-postanovu-pro-zvernennya-do-oon.htmlРакурс
Верховна Рада сьогодні, 10 червня, голосами 265 народних депутатів підтримала постанову № 9375 про звернення до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей у зв’язку з черговим актом тероризму росії — підривом Каховської гідроелектростанції.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Цей черговий злочин росії є актом тероризму, екоциду та воєнним злочином відповідно до Женевської конвенції 1949 року, а також порушенням Конвенції про заборону військового або будь-якого іншого ворожого застосування засобів впливу на природне середовище, — зазначається в повідомленні.
Поділ майна подружжя
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Нотаріат у воєнний час: дарування, купівля-продаж і спадкування в умовах воєнного стану
Загрузка...