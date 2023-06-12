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Рашисты требуют взяток за разрешение на эвакуацию, фото:

Оккупанты требуют взяток за разрешение эвакуироваться из затопленной Голой Пристани — Генштаб

12 июн 2023, 21:45
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У затопленому внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС місті Гола Пристань Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після отримання хабаря.


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Про це сьогодні, 12 квітня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

При цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що місцевих жителів переселяють до тимчасово окупованого українського Криму та російського Краснодару.

Нагадаємо, вчора, 11 червня, українські волонтери повідомляли, що рашисти вирішили закрити Голу Пристань на карантин.

Источник: Ракурс


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