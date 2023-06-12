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Рашисты требуют взяток за разрешение на эвакуацию, фото:
Оккупанты требуют взяток за разрешение эвакуироваться из затопленной Голой Пристани — Генштабhttps://racurs.ua/n184027-okkupanty-trebuut-vzyatok-za-razreshenie-evakuirovatsya-iz-zatoplennoy-goloy-pristani-genshtab.htmlРакурс
У затопленому внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС місті Гола Пристань Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після отримання хабаря.
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Про це сьогодні, 12 квітня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
При цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що місцевих жителів переселяють до тимчасово окупованого українського Криму та російського Краснодару.
Нагадаємо, вчора, 11 червня, українські волонтери повідомляли, що рашисти вирішили закрити Голу Пристань на карантин.
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