Рашисти вимагають хабарів за дозвіл на евакуацію

https://racurs.ua/ua/n184027-okupanty-vymagaut-habariv-za-dozvil-evakuuvatysya-iz-zatoplenoyi-goloyi-prystani-genshtab.html

Ракурс

У затопленому внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС місті Гола Пристань Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після отримання хабаря.

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Про це сьогодні, 12 квітня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

При цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що місцевих жителів переселяють до тимчасово окупованого українського Криму та російського Краснодару.

Нагадаємо, вчора, 11 червня, українські волонтери повідомляли, що рашисти вирішили закрити Голу Пристань на карантин.