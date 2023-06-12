Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Разрушение дамбы Херсонской ГЭС привело к подтоплениям Херсона, фото: ГСЧС

Долгий комендантский час вводят в херсонском микрорайоне Корабел

12 июн 2023, 22:40
999

У Херсоні в мікрорайоні Корабел із завтрашнього дня, 13 червня, запроваджують довгу комендантську годину.


.

Про це сьогодні, 12 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Відзавтра вводиться заборона на вʼїзд до мікрорайону Корабел. Комендантська година саме по цьому мікрорайону діятиме: з 15 год. 00 хв. 13 червня 2023 року до 12 год. 00 хв. наступної доби. Комендантська година в такому режимі триватиме до 19 червня 2023 року включно, — наголосив він.

За словами чиновника, такі обмеження запроваджують у зв’язку із необхідністю проведення розмінування, проведення правоохоронними органами слідчих дій, а також з метою прибирання території комунальними службами.

Також триває евакуація населення, її проводять представники ДСНС та міської військової адміністрації.

Також після спаду води буде визначено локації видачі гуманітарної допомоги і лікарських засобів, які можна буде отримати з 12.00 по 15.00 щодня, — додав Мрочко.

Корабел — це мікрорайон, розташований на Карантинному острові на заході Херсона. Він постраждав внаслідок затоплення, яке виникло через підрив рашистами греблі Каховської ГЕС.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров