Довгу комендантську годину запроваджують у херсонському мікрорайоні Корабел

Руйнування греблі Херсонської ГЕС призвело до підтоплень Херсона, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n184029-dovgu-komendantsku-godynu-zaprovadjuut-u-hersonskomu-mikrorayoni-korabel.html

Ракурс

У Херсоні в мікрорайоні Корабел із завтрашнього дня, 13 червня, запроваджують довгу комендантську годину.

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Про це сьогодні, 12 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Відзавтра вводиться заборона на вʼїзд до мікрорайону Корабел. Комендантська година саме по цьому мікрорайону діятиме: з 15 год. 00 хв. 13 червня 2023 року до 12 год. 00 хв. наступної доби. Комендантська година в такому режимі триватиме до 19 червня 2023 року включно, — наголосив він.

За словами чиновника, такі обмеження запроваджують у зв’язку із необхідністю проведення розмінування, проведення правоохоронними органами слідчих дій, а також з метою прибирання території комунальними службами.

Також триває евакуація населення, її проводять представники ДСНС та міської військової адміністрації.

Також після спаду води буде визначено локації видачі гуманітарної допомоги і лікарських засобів, які можна буде отримати з 12.00 по 15.00 щодня, — додав Мрочко.

Корабел — це мікрорайон, розташований на Карантинному острові на заході Херсона. Він постраждав внаслідок затоплення, яке виникло через підрив рашистами греблі Каховської ГЕС.