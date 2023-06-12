Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском направлении, фото: «Вечерний Бахмут»
ВСУ взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении — Малярhttps://racurs.ua/n184030-vsu-vzyali-pod-kontrol-16-kv-km-na-bahmutskom-napravlenii-malyar.htmlРакурс
Збройні сили України на Бахмутському напрямку за минулий тиждень взяли під контроль площу у 16 кв. км.
.
Про це сьогодні, 12 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, на цьому напрямку за тиждень українські війська просунулися:
- на лівому флангу — на 1,5 км;
- на правому фланзі — на 3,5 км.
Нагадаємо, у Донецькому та Таврійському операційних районах за тиждень українські військові звільнили сім населених пунктів.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Загрузка...