Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском направлении, фото: «Вечерний Бахмут»

ВСУ взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении — Маляр

12 июн 2023, 22:53
999

Збройні сили України на Бахмутському напрямку за минулий тиждень взяли під контроль площу у 16 кв. км.


.

Про це сьогодні, 12 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на цьому напрямку за тиждень українські війська просунулися:

  • на лівому флангу — на 1,5 км;
  • на правому фланзі — на 3,5 км.

Нагадаємо, у Донецькому та Таврійському операційних районах за тиждень українські військові звільнили сім населених пунктів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров