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Ракурс
ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському напрямку, фото: «Вечірній Бахмут»

ЗСУ взяли під контроль 16 кв. км на Бахмутському напрямку — Маляр

12 чер 2023, 22:53
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Збройні сили України на Бахмутському напрямку за минулий тиждень взяли під контроль площу у 16 кв. км.


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Про це сьогодні, 12 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на цьому напрямку за тиждень українські війська просунулися:

  • на лівому флангу — на 1,5 км;
  • на правому фланзі — на 3,5 км.

Нагадаємо, у Донецькому та Таврійському операційних районах за тиждень українські військові звільнили сім населених пунктів.

Джерело: Ракурс


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