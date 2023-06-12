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ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському напрямку, фото: «Вечірній Бахмут»
ЗСУ взяли під контроль 16 кв. км на Бахмутському напрямку — Малярhttps://racurs.ua/ua/n184030-zsu-vzyaly-pid-kontrol-16-kv-km-na-bahmutskomu-napryamku-malyar.htmlРакурс
Збройні сили України на Бахмутському напрямку за минулий тиждень взяли під контроль площу у 16 кв. км.
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Про це сьогодні, 12 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, на цьому напрямку за тиждень українські війська просунулися:
- на лівому флангу — на 1,5 км;
- на правому фланзі — на 3,5 км.
Нагадаємо, у Донецькому та Таврійському операційних районах за тиждень українські військові звільнили сім населених пунктів.