ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському напрямку, фото: «Вечірній Бахмут»

https://racurs.ua/ua/n184030-zsu-vzyaly-pid-kontrol-16-kv-km-na-bahmutskomu-napryamku-malyar.html

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Збройні сили України на Бахмутському напрямку за минулий тиждень взяли під контроль площу у 16 кв. км.

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Про це сьогодні, 12 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на цьому напрямку за тиждень українські війська просунулися:

на лівому флангу — на 1,5 км;

на правому фланзі — на 3,5 км.

Нагадаємо, у Донецькому та Таврійському операційних районах за тиждень українські військові звільнили сім населених пунктів.