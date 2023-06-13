Разрушения в Кривом Роге. Фото: Сергей Лысак в Telegram

https://racurs.ua/n184056-raketnyy-udar-rf-po-krivomu-rogu-vozroslo-kolichestvo-ranenyh.html

Ракурс

Кількість поранених внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу зросла до 34 осіб.

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Експерти згодом повідомлять, чи можна відновити понівечену багатоповерхівку. Поки в будівлях поряд закривають плівкою та дерев’яними плитами вибиті вікна. Всі мешканці забезпечені їжею і медичною допомогою. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Очільник ОВА додав, що родини загиблих внаслідок ракетної атаки можуть розраховувати на матеріальну допомогу від області — 300 тис. грн. Жертвами обстрілу в Кривому Розі стали 11 осіб.

Поблизу місця влучання правоохоронці розгорнули пункт прийому заяв від постраждалих. У поліції Дніпропетровської області повідомили, що станом на 14.00 до них звернулося 133 особи із заявами про пошкодження майна. Поліцейські продовжують збирати речові докази та документувати наслідки ракетного удару.

У Кривому Розі середа, 14 червня, оголошено Днем жалоби.

Нагадаємо, минулої ночі рф атакувала Україну ракетами повітряного базування Х-101 та Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині сталося влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок влучення загорілися квартири з першого по п’ятий поверх, вогонь охопив 700 квадратних метрів. З-під завалів дістали тіла чотирьох осіб.

Також російська ракета в Кривому Розі поцілила у склад бутильованої води для Херсону, де в цілодобовому режимі працювало близько 25 осіб. Тут знайшли тіла сімох загиблих громадян, наймолодшому з них було 17 років.